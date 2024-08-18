В Екатеринбурге открылся филиал Гуманитарного добровольческого корпуса

Первый региональный филиал Гуманитарного добровольческого корпуса открылся в Екатеринбурге. Его возглавил Евгений Шамаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

«В Екатеринбурге живут достаточно патриотичные люди с активной гражданской позицией. Это стало особенно понятно, когда мы объявили сбор в миссию на работу с паводком в Кургане, было подано много заявок. Поэтому мы решили открыть филиал добровольческого корпуса в Екатеринбурге»,— рассказал Евгений Шамаев.

Гуманитарный добровольческий корпус был создан в 2019 году в ХМАО-Югре. Он объединил волонтеров, которые оказывали гуманитарную помощь Донбассу и Сирии. По словам руководителя Гумаритарного добровольческого корпуса Эдуарда Логинова, из ХМАО каждую неделю выезжают порядка 50 человек на различные миссии.

По словам Евгения Шамраева, в екатеринбургском филиале насчитывается свыше 50 волонтеров. Штаб корпуса проводит для добровольцев подготовительные курсы по оказанию медицинской и психологической помощи, по использованию раций.

Основной задачей добровольцев Гуманитарного корпуса сегодня является помощь Курской области, в которой с 6 августа идут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ). Часть екатеринбургских волонтеров работает в госпиталях Луганской и Донецкой народных республик.

Анастасия Лесникова

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