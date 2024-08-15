В «Магните» не комментируют сообщения о возможном подорожании продуктов осенью

Руководитель отдела по связям с общественностью сети магазинов «Магнит» Антон Карпов не прокомментировал информацию о возможном подорожании продуктов питания в сентябре, о котором сообщает «Ъ».

Производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе—сентябре 2024 года закупочных цен из-за роста инфляции, дорогих кредитов, растущих расходов на логистику, упаковку и сырье. Компании рассчитывают увеличить стоимость ассортимента на 5–40%. Об этом сообщили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», Пискаревский молзавод, хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes. В свою очередь представители «Магнита», X5, «Азбуки вкуса», «Ленты» и Metro Cash & Carry никак не стали комментировать возможное подорожание продуктов.

Эксперты отмечают, что автоматического роста цен на перечисленные товары «на полке» не произойдет. Сейчас в торговых сетях проверяется обоснованность требований поставщиков.

Наиболее яркая динамика цен, вероятно, будет в сегменте кондитерских изделий. Как отмечает «Ъ», хлебобулочные изделия наряду с белокочанной капустой, сливочным маслом и куриными яйцами входят в число продуктов с наиболее выраженным ростом закупочных цен за год — более 20%. Одной из главных причин активного роста цен является сохранение высокой ключевой ставки Центробанка, что привело к удорожанию заемных средств. Тем не менее ритейлеры крайне редко идут на зеркальное повышение цен вслед за поставщиками.

Алина Зорина

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