Сборная России по футболу сыграет с командами Вьетнама и Таиланда

Сборная России по футболу в сентябре проведет выездные товарищеские матчи против национальных команд Вьетнама и Таиланда. Обе игры пройдут в Ханое.

Проведение матчей подтвердила Федерация футбола Вьетнама изданию Vietnam News. Ожидается, что игра российской сборной с командой Вьетнама пройдет 5 сентября, с командой Таиланда — 7 сентября. Кроме того, в Ханое также пройдет матч между сборными Вьетнама и Таиланда.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее сообщал, что у российской национальной команды ожидается два матча в сентябре. С какими именно странами, он не говорил.

О последнем товарищеском матче России — в тексте «Братский разгром».