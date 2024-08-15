Следователи начали проверку после ДТП с микроавтобусом под Анапой

Следователи начали в Анапе доследственную проверку из-за аварии с микроавтобусом. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Авария произошла в хуторе Тарусин рано утром 15 августа. Водитель микроавтобуса с пассажирами, который следовал из Владикавказ в Анапу, съехал с проезжей части на обочину и опрокинулся. Как сообщали в полиции, водитель уснул за рулем.

Семь пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил следователям установить, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров. Ход проверки поставлен на контроль.

Татьяна Ручкина

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