Медведев проиграл в первом матче турнира ATP Masters 1000 в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Иржи Легечке из Чехии в матче второго круга Cincinnati Open. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу чеха. В следующем круге он встретится с Фрэнсисом Тиафо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Dylan Buell / Getty Images Даниил Медведев

Фото: Dylan Buell / Getty Images

28-летний Медведев — пятая ракетка мира (бывшая первая ракетка). На его счету 20 титулов ATP. Победитель US Open и Итогового турнира ATP, обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса. 22-летний Легечка занимает 35-е место в рейтинге теннисистов. На его счету один титул ATP.

Cincinnati Open — турнир в престижной категории ATP Masters 1000. Проходит на покрытии «хард» в Цинциннати (США, штат Огайо). Призовой фонд составляет $6,8 млн. Даниил Медведев побеждал на этом турнире в 2019 году. Действующий чемпион серб Новак Джокович снялся с розыгрыша.

Леонид Уварчев