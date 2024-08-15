Чем известна Ксения Разуваева

Разуваева Ксения Денисовна родилась 6 февраля 1991 года в Москве. Окончила факультет госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы, магистратуру Российского государственного социального университета.

В 2013 году возглавила московское отделение всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», сотрудничала с «Молодой гвардией Единой России». В том же году создала Фонд поддержки общественных инициатив и добровольничества. В начале 2014 года стала заместителем директора Московского центра детского, семейного отдыха и оздоровления. Отвечала за организацию летних путевок для детей льготных категорий.

В мае 2014 года возглавила ГБУ «Роспатриотцентр», являющееся организатором федеральных молодежных образовательных форумов («Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Итуруп» и др.). Весной 2015 года выступила с инициативой о проверке всех магазинов детских игрушек на предмет торговли фигурками солдатиков с нацистской символикой.

В 2017 году возглавила дирекцию по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России. В том же году стала руководителем дирекции по проведению Года добровольца в России.

В 2018 году входила в избирательный штаб Владимира Путина, отвечала за организацию мероприятий. Затем возглавляла департамент молодежной политики и волонтерских проектов в Управлении президента по общественным проектам, которое курировал первый замглавы администрации Сергей Кириенко.

В 2021 году возглавила департамент молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента РФ по общественным проектам. 17 мая 2021 года назначена руководителем Росмолодежи.

Награждена орденом Дружбы.