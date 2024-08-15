«Путь РПЛ»

Групповой этап. Второй тур

Группа A. «Крылья Советов»—«Спартак» 0:3 (Мартинс, 64; Медина, 83; Зорин, 90+3). «Динамо» (М)—«Динамо» (Мх) 2:1 (Карраскаль, 54 (пен.); Гладышев, 76 — Гаджиев, 44).

Таблица группы A

В Н П М О

1. «Спартак» 2 0 0 6:0 6

2. «Динамо» (М) 1 0 1 2:4 3

3. «Динамо» (Мх) 1 0 1 2:2 3

4. «Крылья Советов» 0 0 2 0:4 0

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

Группа C. ЦСКА—«Пари Нижний Новгород» 1:1 (Дивеев, 60 — Зе Турбо, 32); серия пенальти 4:2.

Группа D. «Рубин»—«Зенит» 0:1 (Васильев, 59).