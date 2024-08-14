Рейтинговые очки 12 сильнейших теннисистов мира
Игрок Рейтинг ATP Race Нужно защитить
1. Янник Синнер (Италия) 8770 6400 2370
2. Новак Джокович (Сербия) 8460 3160 5300
3. Карлос Алькарас (Испания) 7950 5950 2000
4. Александр Зверев (Германия) 6995 5315 1680
5. Даниил Медведев (Россия) 6355 4010 2345
6. Андрей Рублев (Россия) 4615 3080 1535
7. Хуберт Хуркач (Польша) 4215 2340 1875
8. Каспер Рууд (Норвегия) 3890 3585 305
9. Григор Димитров (Болгария) 3690 2435 1255
10. Алекс де Минаур (Австралия) 3480 2905 575
11. Стефанос Циципас (Греция) 3465 2675 790
12. Тейлор Фритц (США) 3290 2590 700