Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Советский и российский биатлонист Александр Ушаков, трехкратный чемпион мира, умер в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Причина смерти не уточняется.

Александр Ушаков родился 18 июня 1948 года в деревне Смирново Удмуртской АССР. Лыжами увлекался с детства. Во время одной из лыжных прогулок на него обратил внимание тренер детской спортивной школы и пригласил в секцию. Спортивную карьеру Ушаков начал в 1966 году, приняв участие в соревнованиях по биатлону. Спустя три года, в 1969 году, завоевал две золотые медали на чемпионате мира среди юниоров.

В 1970 году Ушаков принял участие в чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Там он занял первое место на эстафете. Свой успех он потом повторил еще дважды: в 1974 и 1977 годах. Также Александр Ушаков — двукратный чемпион СССР, пятикратный серебряный призер и двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР по биатлону. После ухода из спорта он занялся преподавательской деятельностью и тренировал женскую команду Санкт-Петербурга по биатлону.

Евгений Белоусов