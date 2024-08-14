На Кубани планируют произвести около 1,5 млн тонн сахара

В Краснодарском крае рассчитывают произвести 1,5 млн тонн сахара. Сейчас в регионе проводится уборка свеклы. Об этом сообщает минсельхоз Кубани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основным ингредиентом для производства сахара является свекла. Аграриям Кубани до ноября предстоит собрать урожай с более 220 тыс. га полей.

Сейчас Краснодарский край является лидером в стране по производству сахара. Самые свекольные регионы — Тбилисский, Успенский и Ленинградский.

Алина Зорина

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