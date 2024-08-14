Сбербанк планирует увеличить долю в Крыму почти вдвое

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что до конца года организация намерена увеличить свою долю рынка в Крыму почти в два раза, до 20–25%. Как пишет «Ъ», главным конкурентом «Сбера» является группа ВТБ в лице РНКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Сбербанк вышел на полуостров в начале 2023 года. По данным собственных отчетов компании, за первый год работы на полуострове финансовая организация достигла на банковском рынке Крыма 12%.

Сейчас в регионе открыто 18 точек обслуживания «Сбера». Среди них — 15 офисов для розничных клиентов и три — для бизнеса. На территории Крыма банк установил 130 банкоматов. До конца текущего года руководство компании планирует открыть еще десять офисов, а число банкоматов увеличить в два раза.

Татьяна Ручкина

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