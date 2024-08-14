Регионы России с наибольшим объемом строительных работ в январе—июне 2024 года

|
|Регион
|Объем строительных работ в первом полугодии (млрд руб.)
|Изменение год к году в сопоставимых ценах (%)
|Изменение год к году в текущих ценах (%)
|Москва
|781,3
|-4,2
|2,7
|Татарстан
|316,1
|25,5
|35,4
|Санкт-Петербург
|261,3
|1
|9,2
|Ханты-Мансийский автономный округ
|251,7
|6,7
|15,9
|Московская область
|249,4
|-0,8
|3,3
|Краснодарский край
|231,9
|23,1
|39,5
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|225,6
|-6,5
|2,7
|Свердловская область
|222,3
|18,8
|31,6
|Красноярский край
|208,5
|13,8
|25,5
|Башкирия
|192,3
|16,9
|31,7