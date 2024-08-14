Регионы России с наибольшим объемом строительных работ в январе—июне 2024 года

Регион Объем строительных работ в первом полугодии (млрд руб.) Изменение год к году в сопоставимых ценах (%) Изменение год к году в текущих ценах (%) Москва 781,3 -4,2 2,7 Татарстан 316,1 25,5 35,4 Санкт-Петербург 261,3 1 9,2 Ханты-Мансийский автономный округ 251,7 6,7 15,9 Московская область 249,4 -0,8 3,3 Краснодарский край 231,9 23,1 39,5 Ямало-Ненецкий автономный округ 225,6 -6,5 2,7 Свердловская область 222,3 18,8 31,6 Красноярский край 208,5 13,8 25,5 Башкирия 192,3 16,9 31,7