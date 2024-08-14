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Коммерсантъ FM
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Регионы России с наибольшим объемом строительных работ в январе—июне 2024 года

Регион Объем строительных работ в первом полугодии (млрд руб.) Изменение год к году в сопоставимых ценах (%) Изменение год к году в текущих ценах (%)
Москва 781,3 -4,2 2,7
Татарстан 316,1 25,5 35,4
Санкт-Петербург 261,3 1 9,2
Ханты-Мансийский автономный округ 251,7 6,7 15,9
Московская область 249,4 -0,8 3,3
Краснодарский край 231,9 23,1 39,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 225,6 -6,5 2,7
Свердловская область 222,3 18,8 31,6
Красноярский край 208,5 13,8 25,5
Башкирия 192,3 16,9 31,7

Источник: расчеты Sherpa Group на базе данных Росстата.

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