Или в Москве, или без зрителей

«Факел» в связи с оперативной обстановкой рассматривает несколько вариантов организации двух следующих домашних матчей, в числе которых проведение игр без зрителей и перенос на запасное поле в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По "Факелу" изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион "Локомотив" в Москве»,— отметили в пресс-службе.

15 августа команда из Воронежа проведет домашний матч группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет — Кубка России с тольяттинским «Акроном». В следующем туре чемпионата России «Факел» 18 августа примет московский «Спартак».

Ранее правительство Воронежской области приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Также обсудили возможность переноса массовых мероприятий, которые запланированы частными организациями. «С учетом оперативной обстановки губернатор призвал перенести на более поздние даты все события с большим количеством людей»,— добавили в пресс-службе.

ТАСС