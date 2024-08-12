Театр начинается с Кировки

В Челябинске 10 и 11 августа состоялся третий всероссийский фестиваль уличных театров «Театры без крыш». В течение двух дней Кировка и площадь Революции были сценами под открытым небом. Там показывали спектакли и устраивали интерактивные представления. Во время церемонии открытия по центру города прошли клоуны, мимы, фокусники, музыканты, артисты в ярких костюмах. Увидеть, как это было, можно в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».