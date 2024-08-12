Полиция в Челябинской области изъяла 19 мотоциклов за нарушения

В рамках акции «Мотоциклист» в Челябинской области полицейские задержали и поставили на спецстоянку 19 единиц мототехники. Об это сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции за 10 августа выявили 70 административных правонарушений. За управление мотоциклами в состоянии опьянения привлечены к ответственности шесть водителей. В отношении 20 лиц составлены административные материалы за езду без прав.

Всего с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист» выявлено и пресечено более 400 правонарушений.

Виталина Ярховска