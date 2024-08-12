В Челябинске автобус №58 переводят на регулируемый тариф

Автобус №58, следующий по маршруту ЧВВАКУШ — Чистопольская в Челябинске, с 12 августа перейдет на регулируемый тариф. На линию выйдут 18 транспортных средств малого класса с интервалом движения 10-15 минут ежедневно, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Обслуживанием маршрута займется перевозчик ООО «Атп-2». Теперь в автобусе будет доступна оплата проезда по безналичному расчету и транспортным картам, а также его передвижение начнет отображаться в сервисах 2ГИС и «Яндекс.Картах». Первый рейс от ЧВВАКУШа и Чистопольской будет стартовать в 5:10, а последний с этих же остановок в 22:00 соответственно.

Отмечается, что с 1 ноября автобусы малого класса № 58 заменят на транспорт среднего класса.