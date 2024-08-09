Третий день в Сочи ищут пропавшего пенсионера

В районе хребта Алек в Сочи спасатели третий день ищут 74-летнего мужчину, пропавшего во время сбора грибов. Об это сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В течение первых двух дней спасатели обследовали территорию вблизи садового товарищества «Родник-1», а также склоны хребта Алек в сторону улицы Леселидзе. Специалисты обследовали и противоположные склоны, ведущие к Ореховским водопадам.

Сегодня поиски продолжаются при содействии сотрудников МЧС и городской спасательной службы Сочи. Спасатели осматривают гористую местность. В условиях сложного рельефа и ограниченной видимости работы идут непрерывно.

Мария Удовик

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