Третий день в Сочи ищут пропавшего пенсионера
В районе хребта Алек в Сочи спасатели третий день ищут 74-летнего мужчину, пропавшего во время сбора грибов. Об это сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
В течение первых двух дней спасатели обследовали территорию вблизи садового товарищества «Родник-1», а также склоны хребта Алек в сторону улицы Леселидзе. Специалисты обследовали и противоположные склоны, ведущие к Ореховским водопадам.
Сегодня поиски продолжаются при содействии сотрудников МЧС и городской спасательной службы Сочи. Спасатели осматривают гористую местность. В условиях сложного рельефа и ограниченной видимости работы идут непрерывно.
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