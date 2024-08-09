Для спасения Никиты Горбунова не хватает 951 651 руб.

Заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы Олег Аракаев (Екатеринбург): «У Никиты острый лимфобластный лейкоз, три курса химиотерапии позволили вывести мальчика в ремиссию, но в скором времени рак вернулся, и сейчас у Никиты диагностирован сверхранний рецидив болезни. К сожалению, его организм не ответил на стандартную противорецидивную высокодозную химиотерапию. Учитывая тяжелое течение болезни, для достижения ремиссии мальчику по жизненным показаниям требуется иммунотерапия противоопухолевым препаратом биспонса. В отделении данный препарат отсутствует».

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