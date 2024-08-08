Двоих нудистов привлекли к административной ответственности в Сочи

В Сочи полицейские составили административные протоколы в отношении двух нудистов, которые загорали на пляжах Лазаревского и Хостинского районов. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В Сочи продолжаются рейды по выявлению нарушений этических норм и правил поведения на городских пляжах. Недавно в Лазаревском и Хостинском районах сотрудники полиции столкнулись с гражданами, которые загорали в обнаженном виде. В ходе проверки в отношении двоих нудистов составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка). С остальными отдыхающими, которые также нарушили правила, но успели одеться, провели разъяснительные беседы.

Ранее на пляжах Сочи задержали троих нудистов, которые загорали без одежды. Нарушителей доставили в отдел полиции.

Мария Удовик

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