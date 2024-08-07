В Адлерском районе Сочи огонь с загоревшейся машины перекинулся на дом

Ранним утром в среду, 7 августа, в Адлерском районе Сочи произошел пожар на улице Ленина. Около 5:20 загорелся автомобиль, огонь с него перекинулся на частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Пожарные прибыли на место происшествия в течение 20 минут. Специалисты установили, что произошло загорание автомобиля и стены частного двухэтажного дома на площади 15 кв. м. Огонь оперативно локализовали, а к 5:45 ликвидировали полностью.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Тушением занимались 10 человек и две единицы техники. Причины возгорания не уточняются.

Днем накануне, 6 августа, в Адлерском районе Сочи загорелся ангар. На улице Урожайной огонь охватил 100 кв. м постройки.

Вячеслав Рыжков

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