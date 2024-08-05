Пенсионерку третий день ищут в горах Сочи

В горах Сочи третий день идут поиски пропавшей пенсионерки. Утром 2 августа женщина вышла из дома на улице Ачишховской в поселке Красная Поляна на прогулку, а вечером по телефону сообщила родственникам, что заблудилась, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Родственники обратились в экстренные службы. Пенсионерка не смогла объяснить родне, где именно она находится,— женщина страдает проблемами с памятью. Пропавшая перестала выходить на связь.

В первый день спасатели искали пропавшую на склоне и у подножия горы Ачишхо. На следующий день родственники сообщили, что пенсионерка может находиться на противоположном хребте. Тогда спасатели начали поиски на склоне горы Аигби.

Пока женщину найти не удалось. К поискам подключились волонтеры, пропавшую ищут сотрудники МЧС, Кубань-СПАС.

Приметы пропавшей: рост примерно 155 см, голубой сарафан с синими ромбами, розовые кеды, голубая флисовая кофта, красная кепка, черная сумка дамская через плечо. На правой руке отсутствуют три пальца.

В Сочи также продолжаются поиски пропавшего туриста с Урала. О судьбе мужчины ничего не известно уже два месяца.

Вячеслав Рыжков

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