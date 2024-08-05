Обвиняемых в смертельном избиении мужчины в Сочи заключили под стражу

Следователи предъявили обвинение трем фигурантам уголовного дела о смертельном избиении 49-летнего мужчины в Сочи. Двоих жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Всех обвиняемых взяли под стражу по решению суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 31 июля 2024 года в районе центрального пляжа поселка Вардане Лазаревского района Сочи. По данным следствия, трое обвиняемых распивали алкогольные напитки в компании потерпевшего возле железной дороги. В процессе 49-летний мужчина начал оказывать знаки внимания одной из женщин, что спровоцировало конфликт. В ходе ссоры обвиняемые совместно избили потерпевшего, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и телу, после чего скрылись с места происшествия, считает следствие. Тело мужчины нашли на следующее утро местные жители.

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательства по делу.

Мария Удовик

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