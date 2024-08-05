Поклонская: женщинам нужна власть для восстановления справедливости

Советник генпрокурора, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала в Telegram высказывание протоиерея Андрея Ткачева, выступившего против равенства мужчин и женщин. Госпожа Поклонская назвала его слова «яркой демонстрацией страха и ущербности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Поклонская в 2021 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Наталья Поклонская в 2021 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Она сочла позицию протоирея оскорбительной как для женщин, так и для мужчин и отметила, что ее «личное отношение к подобному ханжеству крайне негативное». Наталья Поклонская считает, что мужчины не должны «доводить до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах, пока мужчины проповедуют средневековые ценности или делят власть».

На вопрос протоирея о том, зачем женщине власть, госпожа Поклонская ответила: «Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того чтобы прокормить семью. А не "бумажки перекладывать", теряя счастье семейного бытия».

Настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах Андрей Ткачев в ходе проповеди на прошлой неделе сказал, что женщина должна заниматься делами по дому, готовить и шить, а также следить за здоровьем детей. По его мнению, «это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки перевязывали». На его речь первой отреагировала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, которая назвала неуместным диктовать светскому государству «отсталые, даже внутри РПЦ, взгляды».

Рейтинг субъектов России по гендерному равенству — в материале «Инь и ян регионального благополучия».

Лаура Кеффер