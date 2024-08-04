Тренер «Рубина» не смог найти объяснения поражению в матче с «Химками»

Тренер футбольной команды «Рубин» Рашид Рахимов не смог найти точного объяснения, почему клуб проиграл в матче против «Химок». Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры.

По словам футбольного тренера, после первого тайма у команды не было ощущения поражения. Рашид Рахимов призвал спортсменов «не ломать себе игру» во втором тайме. Именно тогда соперник стал доминировать в борьбе.

«"Химки" усиливаются. Нам не нужно стоять на месте, нам нужно делать то же самое», — объяснил тренер. Рашид Рахимов считает, что игроки «Рубина» слишком просто пропустили два первых гола от «Химок». Он полагает, что сейчас у команды такой неудачный период. Его надо преодолевать и двигаться дальше.

По мнению советского футболиста, «Рубин» будет думать, как усилить игру. Игроки должны вернуться к тому, как они убивались за каждый мяч, когда они не подпускали соперника к воротам. В первом тайме такой настрой у команды присутствовал.

Также Рашид Рахимов отметил, что футболиста под номером 26 «Химок» Неманью Анджелковича можно было удалить с поля. Игрок держал нападающего Мирлинда Даку за майку, за что получил желтую карточку. Казанский клуб требовал выдать игроку красную карточку, но главный судья пощадил игрока «Химок».

Казанский «Рубин» проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 2:3 в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на «Ак Барс Арене»

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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