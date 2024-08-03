«Рубин» уступил дома «Химкам» во втором туре РПЛ со счетом 2:3

Казанский «Рубин» проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 2:3 в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Рубиновые» забили уже на 2-й минуте, однако после вмешательства видеоассистента гол был отменен. На 45-й минуте казанцам удалось открыть счет. Пенальти забил Мирлинд Даку. Во втором тайме «красно-черные» усилиями Хосонова на 50-й минуте сравняли счет. Через 15 минут хозяева снова вышли вперед. На 65-й минуте с передачи Даку отличился Юкич.

Гости из Подмосковья не сдались и через две минуты вновь свели игру к ничьей. На 67-й минуте удачно навес замкнул Фаринья. На 84-й минуте уже «Химки» вышли вперед. Пенальти в составе гостей реализовал Лукас Вера. В оставшееся время «Рубин» не смог сравнять счет и уступил.

По итогам встречи казанцы расположились на 10-м месте в таблице чемпионата, набрав 3 очка из 9 возможных. «Химки» с 4 очками идут на 6-й строчке.

В прошлом туре Российской Премьер-лиги «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 0:4 на «Ак Барс Арене». Следующая игра казанцев состоится 9 августа в Ростове-на-Дону, «Рубин» поедет в гости к местному «Ростову».

Анар Зейналов «Ъ-Казань»

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