В аэропорту Дубая в магазинах Duty Free теперь можно расплатиться рублями

В магазинах беспошлинной торговли в аэропорту Дубая теперь принимают рубли. Покупку в рублях можно оплатить наличными или по карте. Об этом сообщает «ТАСС».

Оплата покупки российской валютой стала доступной с 1 августа. Часть магазинов во втором терминале пока не принимают рубли, но такая функция должна появиться в ближайшее время после технических работ.

Сейчас в аэропорту работают карты платежной системы Union Pay. Российские карты «Мир» в магазинах не принимают.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

Читайте нас в Telegram