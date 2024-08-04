3 августа в Казани произошло 100 ДТП

3 августа в Казани зафиксировали 100 дорожно-транспортных происшествий. Из них 2 ДТП произошли с пострадавшими. Водитель автомобиля наехал на два стоящих транспортных средства и врезался в столб. Другое ДТП произошло в результате столкновения машин при повороте налево. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

8 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, еще 2 водителя не имели прав управления транспортным средством. В отделы полиции поступили 9 местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.

Вчера в Нижегородской области на трассе М-12 по направлению в Казань столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибло двое человек, еще двое были доставлены в больницу. Движение по обеим полосам автотрассы восстановили примерно через 4 часа после аварии.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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