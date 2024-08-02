После проверки прокуратуры в Пестречинском районе закупили школьные автобусы

Прокуратура Пестречинского района провела проверку доступности транспорта для школьников. В результате выяснилось, что на дороге недостает школьных автобусов. Дополнительные автобусы уже закупили. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Сотрудники прокуратуры установили, что школьный автобусный маршрут (поселок «Новые Салмачи» — ЖК «Яшльек» — Технологический лицей «Алгоритм») не перевозит школьников из-за ям на трассе и недостатка автобусов.

В ходе проверки прокуратура обнаружила выбоины и ямы на дороге. На трассе не было дорожных знаков и тротуаров. Сотрудники ведомства обратились с иском к Исполкому Пестречинского района с требованием устранить все нарушения. Требования прокуратуры были удовлетворены. Сейчас на дороге активно идут ремонтные работы.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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