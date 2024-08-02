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Еще одного фигуранта дела о взятках за места для захоронений в Сочи арестовали

Центральный районный суд в Сочи удовлетворил ходатайство о заключении под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о взяточничестве за места для захоронений. Арестовали бывшего начальника отдела похоронного дела департамента городского хозяйства Станислава Гармаша, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ходатайство удовлетворено. Обвиняемый по решению суда заключен под стражу на срок два месяца»,— сообщили в суде.

Ранее также на два месяца арестовали главного фигуранта — бывшего советника главы Сочи Родиона Пищуру. Как считает следствие, он возглавлял преступную группу, которая как минимум с ноября 2023 года продавала места на кладбище, суммы варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб. за место.

Вячеслав Рыжков

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