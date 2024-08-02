Глава РЖД отметил профессионализм бригады опрокинувшегося поезда Казань — Адлер

В преддверии Дня железнодорожника глава РЖД Олег Белозеров провел сетевой селектор, на котором чествовали отличившихся железнодорожников. В их числе поездная и локомотивная бригады поезда №491 Казань — Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области, рассказали в официальном Telegram-канале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Белозеров поблагодарил железнодорожников за оперативные действия и профессионализм, проявленные при крушении состава. Глава РЖД отметил также решительность и мужество бригад.

Отдельно глава компании выделил сотрудников бригады поезда №511 Воркута — Новороссийск, которые помогали пассажирам, пострадавшим 26 июня во время схода вагонов из-за подмыва полотна. Нескольких человек наградили знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД».

Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с грузовиком 29 июля. Десятки человек получили различные травмы. В их числе и члены бригады поезда. Обошлось без погибших.

Вячеслав Рыжков

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