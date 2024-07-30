Стали известны первые подробности расследования крушения поезда Казань — Адлер

Западное МСУТ СК России раскрыло первые подробности расследования крушения поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. В ведомстве напомнили, что происшествие произошло 29 июля на регулируемом неохраняемом переезде, расположенном на 185-м км перегона Котельниково — Гремячий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЗМСУТ СКР Фото: ЗМСУТ СКР

Следователи установили, что на момент столкновения состава с грузовиком в поезде ехали 956 пассажиров. Водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Его передали во второй отдел по расследованию особо важных дел в Ростов-на-Дону.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли необходимую документацию и назначили ряд экспертиз. В их числе молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Истребованы сведения о сигнализации прохождения поезда, истребуются медицинские документы госпитализированных граждан с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.

На утро вторника, 30 июля, из-за крушения состава задерживались 11 поездов. На перегоне ведутся восстановительные работы. Пассажиры опрокинувшегося поезда двумя группами следуют к месту назначения.

Вячеслав Рыжков

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