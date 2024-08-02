Около 18 тысяч сочинцев приняли участие в молодежных мероприятиях города

За июль более 18 тыс. человек в Сочи приняли участие в различных мероприятиях, направленных на развитие, обучение и патриотическое воспитание. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В рамках летней программы в Сочи провели около 550 молодежных мероприятий, 283 из которых состоялись в Доме молодежи. Масштабные программы привлекли более 3 тыс. участников.

Центр патриотического воспитания Сочи организовал военно-полевые сборы «Небесный купол». Также прошли ежегодные сборы «Оберег-2024», в которых приняли участие воспитанники профильных клубов.

В Доме Юнармии в рамках проекта «Диалоги с Героями» прошли встречи студентов с ветеранами боевых действий и участниками СВО. Всего в июле под управление отдела молодежной политики закрепили девять досуговых площадок, которые посетили более 1 тыс. жителей Сочи.

Мария Удовик

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