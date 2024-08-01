Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений «Аэрофлота»

«Аэрофлот» объявил Сочи самым популярным внутренним направлением по итогам первого полугодия 2024 года. Рейсы между Москвой и Сочи привлекли рекордное число пассажиров — 863 тыс. человек, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Авиаперевозчик отметил, что рекордные показатели пассажиропотока на этом направлении говорят о повышенном интересе к отдыху на Черноморском побережье. После пандемии и санкционных ограничений авиакомпания активно расширяет свои внутренние маршруты, способствуя развитию туризма и деловой активности между российскими регионами.

Всего «Аэрофлот» перевез 9,8 млн пассажиров на внутренних рейсах за первые шесть месяцев 2024 года, что значительно превышает показатели предыдущих лет. В 2023 году число пассажиров составило 7,8 млн, а в 2022 году — 6,3 млн.

Мария Удовик

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