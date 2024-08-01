Завершено расследование дела экс-председателя имущественного комитета Саратова

Следователи завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (четыре эпизода ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом мэрии Саратова Светланы Чеконовой. Материалы направили в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили 1 августа в пресс-службе СУ СК России по Саратовской области.

Следствие установило, что в 2020 и 2021 году Светлана Чеконова на незаконных основаниях передала в аренду физлицам участки земли на территории муниципального образования без проведения аукциона взамен изъятых у них объектов недвижимости в центре Саратова. Речь идет об объектах на улице Вавилова, в Мирном переулке и на городской набережной.

Следователи указали на несоразмерность стоимости объектов, выяснили, что договора аренды на участки были заключены незаконно. Также в 2021 году чиновница организовала незаконное изменение вида разрешенного использования в отношении участков, передав их в аренду физлицу. В итоге муниципальная власть потеряла возможность возводить объекты образования. На земельные участки, которые были незаконно предоставлены в аренду, наложили арест. В саратовском СУ СКР уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в конце октября 2021 года.

Павел Фролов

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