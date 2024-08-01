Строивший астраханскую больницу подрядчик заплатит 63 миллиона за срыв сроков

Астраханская прокуратура выявила значительные нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение». В надзорном ведомстве сообщили, что ООО «Евро Модуль Инжиниринг» нарушило условия контракта на сумму более 200 млн руб.

По данным сайта ООО «Евро Модуль Инжиниринг», компания специализируется на модульном строительстве «под ключ», выполняет инженерно-монтажные работы, быстровозводимых сборно-разборных и мобильных зданий для вахтовых поселков и производственных баз. Общество функционирует с 2011 года и зарегистрировано в Екатеринбурге. На сайте Rusprofile указано, что руководителем компании является Александр Жихарев, который также управляет еще одной строительной организацией с похожим названием «Евро Модуль ИМК». Уставный капитал «Евро Модуль Инжиниринг» - 100 тыс. руб. В 2023 году выручка компании снизилась на 45% по сравнению с 2022 годом и стала составлять 380 млн руб. Чистая прибыль уменьшилась на 39% и составляла всего 2,5 млн руб.

В прокуратуре уточнили, что строительная компания участвовала в закупке на строительство участковой больницы в рабочем поселке Красные Баррикады Икрянинского района. В итоге общество выиграло аукцион и подписало контракт, условия которого нарушило. Согласно договору, работы должны были завершиться еще в 2023 году, однако подрядчик сдал объект менее месяца назад - 15 июля 2024 года. Строительство было окончено лишь после вмешательства прокуратуры.

В отношении господина Жихарева было возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч.7 ст.7.32 КоАП РФ). В результате на подрядчика наложен штраф в размере 63 млн руб.

Нина Шевченко

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