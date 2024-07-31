На трассе Адлер — Красная Поляна водители более 300 раз нарушали ПДД на встречке

В Сочи на трассе между Адлером и Красной Поляной с начала 2024 года выявили более 300 нарушений ПДД с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции курорта на постоянной основе осуществляют скрытый контроль за дорожным движением, отметили в пресс-службе городской ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что выезд на встречную полосу подвергает огромной опасности жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Водителей призвали не торопиться и не нарушать ПДД.

Ранее сообщалось, что на трассах Сочи на 40% выросло количество погибших в ДТП. Особенно сложная ситуация сложилась на трассах А-147 Джубга — Сочи и А-149 Адлер — Красная Поляна. В первом случае с начала года зафиксировали 1,3 тыс. ДТП, в которых погибли 17 и пострадали 192 человека, во втором — 114 ДТП, в которых погибли четыре и ранены 53 человека.

Вячеслав Рыжков

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