Из «Единой России» исключили бывших глав Петровского и Балтайского районов

В Саратовской области из «Единой России» исключили бывшего главу Петровского района Александра Гречихо и экс-главу Балтайского района Александра Грунова. Решение об исключении приняли члены президиума регионального политсовета партии, сообщает пресс-служба.

Партия проводит политику по повышению ответственности чиновников перед людьми, рассказал врио секретаря реготделения Алексей Антонов. «Их бездействие дискредитировало „Единую Россию“ и не оправдало доверия»,— подчеркнул господин Антонов. «Все они ранее были уволены по причине неэффективной работы и неисполнения служебных обязанностей.

Жители районов потеряли им доверие, и такие люди в партии не нужны»,— добавил врио.

Ранее из «Единой России» был исключен бывший глава Балаковского района Сергей Грачев, который ушел из «Россетей» через день после трудоустройства. Губернатор Роман Бусаргин объяснял кадровое решение неэффективной работой.

Никита Маркелов

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