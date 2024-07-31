Из больниц выписали 20 пострадавших при крушении поезда Казань — Адлер
Выписаны 20 пострадавших при сходе с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В частности, из больниц отпустили 11 детей.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В медучреждениях остаются 10 человек, в том числе один ребенок. Пациенты находятся в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону. Состояние двух взрослых врачи оценивают как тяжелое, остальные пребывают в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщалось ранее, все пассажиры потерпевшего крушение поезда, отправившиеся дальше по маршруту, прибыли в Сочи. Часть людей сошла в Адлере. Их встречали журналисты, медики и правоохранители.
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