Из больниц выписали 20 пострадавших при крушении поезда Казань — Адлер

Выписаны 20 пострадавших при сходе с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В частности, из больниц отпустили 11 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В медучреждениях остаются 10 человек, в том числе один ребенок. Пациенты находятся в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону. Состояние двух взрослых врачи оценивают как тяжелое, остальные пребывают в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, все пассажиры потерпевшего крушение поезда, отправившиеся дальше по маршруту, прибыли в Сочи. Часть людей сошла в Адлере. Их встречали журналисты, медики и правоохранители.

Вячеслав Рыжков

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