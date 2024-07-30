Омского экс-депутата Дмитрия Петренко приговорили к 7 годам колонии за фейки

Куйбышевский районный суд Омска заочно приговорил бывшего депутата горсовета Дмитрия Петренко к семи годам колонии общего режима по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе Судебного департамента в Омской области. Фигуранту дела вменяют в вину семь эпизодов по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Кроме лишения свободы, экс-депутату запретили администрировать сайты в интернете на четыре года.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Петренко возбудили в марте 2022 года. По данным правоохранителей, депутат распространил в Telegram-канале под видом достоверной ложную информацию «об использовании Вооруженных сил РФ для уничтожения гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины». Бывшего депутата объявили в розыск в октябре 2022 года. Тогда же было объявлено о решении заключить его под стражу на два месяца со дня его фактического задержания.

В горсовете Дмитрий Петренко представлял КПРФ, однако в 2021 году его исключили из партии.

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Кирилл Вериго