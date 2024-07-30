Омичу дали 2 года 9 месяцев за ложное минирование объектов в РФ и Беларуси

В Омске рассмотрели уголовное дело о массовой рассылке ложных сообщений о минировании. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с марта по май 2021 года обвиняемый, используя ноутбук и смартфон, более 200 раз провел массовую рассылку заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах в адреса органов власти и объектов социальной инфраструктуры 37 регионов РФ. Кроме того, в мае 2021 года аналогичные сообщения он разослал на электронные адреса учреждений госвласти и объектов социальной инфраструктуры Беларуси. По всем сообщениям силовики провели комплекс проверочных мероприятий, ни по одному из адресов взрывные устройства обнаружены не были.

В 2023 году Советский районный суд назначил 20-летнему обвиняемому два с половиной года лишения свободы.

В июле 2024 года тот же суд вынес приговор по «белорусским» эпизодам дела и дал обвиняемому три месяца заключения. По совокупности приговоров окончательный срок составил 2 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Илья Николаев