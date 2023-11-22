Омич получил 2,5 года лишения свободы за 900 ложных сообщений о минировании
Советский райсуд Омска вынес приговор местному жителю 2004 года рождения по делу об анонимной рассылке сообщений об угрозах взрыва в России и Белоруссии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«С учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорен к 2,5 годам лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн руб.», - сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфакс»).
В марте 2021 года подсудимый с электронной почты иностранных доменов делал рассылку ложных террористических угроз. Всего установлено 395 таких сообщений в 37 регионах России, а также 450 объектов в Республике Беларусь.
Операция проводилась ФСБ совместно с МВД РФ и КГБ Белоруссии.