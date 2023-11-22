Омич получил 2,5 года лишения свободы за 900 ложных сообщений о минировании

Советский райсуд Омска вынес приговор местному жителю 2004 года рождения по делу об анонимной рассылке сообщений об угрозах взрыва в России и Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорен к 2,5 годам лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн руб.», - сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфакс»).

В марте 2021 года подсудимый с электронной почты иностранных доменов делал рассылку ложных террористических угроз. Всего установлено 395 таких сообщений в 37 регионах России, а также 450 объектов в Республике Беларусь.

Операция проводилась ФСБ совместно с МВД РФ и КГБ Белоруссии.

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Александр Киселев