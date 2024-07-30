Глава СКР заинтересовался отравлением 31 человека питьевой водой на Урале
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за массового отравления бутилированной водой Olavoda, после употребления которой заболел 31 человек в Свердловской области, сообщили в Следкоме.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Представить доклад главе ведомства об установленных обстоятельствах поручено исполняющему обязанности руководителя СКР Свердловской области Константину Мирошниченко.
Напомним, в поселке Первомайский в Свердловской области по решению суда на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований после массового отравления — 31 человек заболел острой кишечной инфекцией и нововирусом. Вода оказалась неудовлетворительного качества, а на производстве не уделяли достаточного внимания дезинфекции на линии розлива, мойках и в помещениях.