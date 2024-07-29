На Урале закрыли цех по розливу питьевой воды после массового отравления

В поселке Первомайский в Сысертском районе Свердловской области по решению суда на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований после массового отравления десятков человек, сообщили в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поводом для проверки цеха Роспотребнадзором стало заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и нововирусом. Вода оказалась неудовлетворительного качества по микро-биологическим показателям в тарах по 5 и 18,9 литров. Так, в ходе обследования было обнаружено, что оборудование и производственные процессы не могут обеспечить безопасный выпуск товара, при этом производство осуществлялось без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Контроль за дезинфекцией в мойках, помещениях и на линии розлива воды не соблюдался, а на складе были обнаружены мухи, мертвые насекомые, бабочки. Во время проверки Роспотребнадзор также зафиксировал, что сотрудники перед работой не моют руки с мылом, а только обрабатывают руки дезинфицирующим средством, так как в производственных помещениях нет умывальников и устройств для вытирания или сушки рук.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и совершил выезд по месту нахождения должника, которому вручил требование о немедленном приостановлении деятельности цеха.

Напомним, на прошлой неделе судебные приставы Чкаловского районного отделения в Екатеринбурге по решению суда на 30 суток приостановили работу компании по доставке суши и роллов «Красный дракон» из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ирина Пичурина

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