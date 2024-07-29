В Ирбите планируют создать две гостиницы и один бутик-отель в старинных зданиях
Власти Ирбита (Свердловская область) планируют создать две гостиницы и один бутик-отель на 70-80 мест в объектах исторического наследия, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава города Николай Юдин. «Нам хотелось бы повысить уровень гостиничного сервиса. Вы приезжаете в исторический город и живете в объекте культурного наследия, это должно дополнять общие впечатления о городе», — отметил мэр.
Исторический центр Ирбита
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Господин Юдин подчеркнул, что Ирбиту «катастрофически не хватает» гостиничного фонда. По словам мэра, в городе работают три гостиницы и хостелы, однако они заполнены даже в будни, когда нет событийных мероприятий.
Подробнее о планах развития Ирбита — в интервью Николая Юдина «Ъ-Урал».