В Тюмени мошенники начали писать от имени председателей судов
В Тюменской области активизировались мошенники, которые начали писать от имени председателей судов, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как сказано в сообщении, злоумышленники создают страницу «председателя суда» и рассылают сообщения сотрудникам и судьям в отставке с приглашением вступить в группу «Тюменский областной суд».
Напомним, за прошедшую неделю в Тюменской области мошенники похитили у 82 жителей региона более 33,7 млн руб. Наибольшая сумма похищенных средств составила 5 млн руб.