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В Тюмени мошенники начали писать от имени председателей судов

В Тюменской области активизировались мошенники, которые начали писать от имени председателей судов, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, злоумышленники создают страницу «председателя суда» и рассылают сообщения сотрудникам и судьям в отставке с приглашением вступить в группу «Тюменский областной суд».

Напомним, за прошедшую неделю в Тюменской области мошенники похитили у 82 жителей региона более 33,7 млн руб. Наибольшая сумма похищенных средств составила 5 млн руб.

Полина Хабарова

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