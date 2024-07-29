За неделю мошенники похитили у жителей Тюменской области более 33,7 млн рублей

За прошедшую неделю в Тюменской области мошенники похитили у 82 жителей региона более 33,7 млн руб. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, наибольшая сумма похищенных средств составила 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, жительнице региона позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинга. «Под предлогом предотвращения попытки завладения имуществом и денежными средствами похитил 5 млн руб., которые она конвертировала в криптовалюту и перевела на неизвестные кошельки»,— сказано в сообщении. В связи с хищением следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полина Хабарова

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