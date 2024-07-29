Из-за опрокидывания поезда Казань — Адлер могут задержаться составы на Кубань

Из-за схода с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области возможны задержки прибытия пассажирских железнодорожных составов в Краснодарский край, Крым и другие регионы. На участке аварии приостановлено движение поездов, сообщает пресс-служба минэкономразвития РФ.

«Рекомендуем гостиницам, туроператорам и другим участникам туристического рынка не применять штрафные санкции при отмене бронирования номеров, а также при изменениях условий предоставления других туристических продуктов и услуг»,— призвали в ведомстве.

Происшествие в Волгоградской области прокомментировал глава Сочи Андрей Прошунин. Он сообщил, что в поезде ехали 17 сочинских детей и четыре их взрослых сопровождающих. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Группу эвакуировали с места ДТП.

Вячеслав Рыжков

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