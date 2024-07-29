В опрокинувшемся поезде Казань — Адлер ехали как минимум 18 детей из Сочи

В поезде Казань — Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля, ехали как минимум 18 детей из Сочи. В третьем вагоне состава в Сочи возвращались 18 детей с конкурса талантов «Призвание — артист» в Казани, пишет «КП»-Кубань» со ссылкой на мать одной из пострадавших.

«Я на успокоительных, простите. Их третий вагон перевернулся. Моя дочка Лерочка, ей 15 лет, едет в этом поезде вместе с другими ребятами. Их сопровождают четверо взрослых. Все живы, никаких переломов нет, но ушибы и ссадины. Всех перевязали и напоили успокоительными»,— рассказала Екатерина Нагорная.

Родители уточнили, что дети в безопасности. Неизвестно, как именно они доберутся домой в Сочи.

РЖД ранее сообщила о том, что после ДТП госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. О погибших не сообщается.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram