Водитель грузовика, попавший в ДТП с поездом Казань — Адлер, госпитализирован

Водителя грузовика «Камаз», который спровоцировал сход с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области, госпитализировали. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Около 12:40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля "КАМАЗ" и пассажирского состава сообщением Казань — Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован»,— рассказала госпожа Волк.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

РИА «Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что в ликвидации последствий аварии задействовано более 320 человек и 100 единиц техники. К вылету готовят два вертолета Ми-8. Проводится эвакуация пострадавших. Их, как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, более 20.

Вячеслав Рыжков

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