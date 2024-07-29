Бастрыкин взял на контроль проверку в Екатеринбурге по отравлению рабочих газом
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту отравления рабочих газом в Екатеринбурге, сообщает Следком. СКР Свердловской области проверяет инцидент по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах поручено исполняющему обязанности руководителя регионального СКР Константину Мирошниченко.
Напомним, шесть рабочих отравились парами неустановленного газа во время откачки грунтовых вод на строительном объекте на 8 км Московского тракта. Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Причиной отравления могло стать нарушений правил техники безопасности.